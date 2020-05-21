Общество

Пензенцам могут разрешить одиночные прогулки и занятия спортом

Печать

В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева с жителями Пензенской области в Instagram, один из пользователей попросил главу региона разрешить одиночные прогулки вблизи дома и занятия спортом на свежем воздухе.

«Мысль хорошая. Я всегда исхожу из того, что лучше разрешить и определить порядок, чем запретить. Если запретить, будут нарушать. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос с Роспотребнадзором», - ответил Иван Белозерцев.

Режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался, предполагаемая дата его окончания - 31 мая.

30 апреля стало известно, что в области вводится масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Всё, сегодня отправлю своего трёхлетку гулять одного..

Гость||

Что за чушь, все ходят , без всяких разрешений. Идет обычная жизнь. Бездари когда-нибудь правде в глаза посмотрят или только в единоросские методички.

Гость||

А что было нельзя??? Вы серьёзно...

Гость||

ПОЧЕМУ КОНДУКТОРА В АВТОБУСАХ БЕЗ МАСОК? ОСОБЕННО В 130 АВТОБУСЕ???

Гость||

Гость писал(a):

ПОЧЕМУ КОНДУКТОРА В АВТОБУСАХ БЕЗ МАСОК? ОСОБЕННО В 130 АВТОБУСЕ???
И без ошейника и цепи. Что за безобразие?!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.05.2020 16:55|

А что было нельзя???

вот тоже не пойму а что разве запрещено было?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

один из пользователей попросил главу региона разрешить одиночные прогулки вблизи дома
А он всё это время дома сидел?! Ждал разрешения? Имя блаженного в студию, люди должны знать героев самоизоляции!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
ПОЧЕМУ КОНДУКТОРА В АВТОБУСАХ БЕЗ МАСОК? ОСОБЕННО В 130 АВТОБУСЕ???
И без ошейника и цепи. Что за безобразие?!
и без пакета на голове!

Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения! Они еще будут решать, можно нам гулять или нет! Убью, с...и!

Гость||

Смешно. А сейчас че, никто не гуляет?)))

Гость||

нет все ждут когда разрешат

Гость||

Это о чем вообще разговор идет?Это про Пензу вообще??? Весь город работает и все на улице уже давно.Пора вам возвращаться из бункера на Марсе на нашу Землю.

Гость||

Ну людям же надо за что то деньги получать вот и придумывают законы для вида. А мы для вида их соблюдаем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте