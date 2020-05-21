Пензенцам могут разрешить одиночные прогулки и занятия спортом

В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора Ивана Белозерцева с жителями Пензенской области в Instagram, один из пользователей попросил главу региона разрешить одиночные прогулки вблизи дома и занятия спортом на свежем воздухе.
«Мысль хорошая. Я всегда исхожу из того, что лучше разрешить и определить порядок, чем запретить. Если запретить, будут нарушать. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос с Роспотребнадзором», - ответил Иван Белозерцев.
Режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.
Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался, предполагаемая дата его окончания - 31 мая.
30 апреля стало известно, что в области вводится масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Всё, сегодня отправлю своего трёхлетку гулять одного..