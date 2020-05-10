Пензенцы получат почти на 160 млн рублей бесплатных лекарств

10.05.2020 | 18:31

В министерстве здравоохранения области готовятся начать раздачу бесплатных лекарств. Ряд препаратов за счет федерального бюджета будут получать люди после операций на сердце, а также после перенесенных инфарктов и инсультов.

Похожая программа уже действовала в регионе, только финансировалась скромнее. Теперь медики смогут обеспечивать больных практически всем необходимым. Это результат соглашения с Минздравом России. По нему область получает около 159 миллионов рублей.

Лекарства предназначены для людей, не имеющих инвалидности. Находиться на больничном они могут по несколько месяцев, и зачастую медикаменты им покупать не на что.

«Все проблемы из-за того, что пациенты не готовы тратить свои деньги на приобретение той схемы, которую рекомендует врач. Ведь негативное отношение к лечению в том числе связывается с тем, что врач назначил кучу медикаментов, а я пошел в поликлинику и выбрал только то, на что мне хватило денег в кошельке. Это неправильно», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Благодаря бесплатным лекарствам пациенты смогут поддерживать свое здоровье. Повторных инфарктов и инсультов, а также смертей должно стать меньше.

«Около четырех тысяч инсультов, около двух тысяч человек, которые переносят инфаркты, в течение года. Около семи тысяч человек у нас в регистре, которые будут подлежать обеспечению лекарственными препаратами», - назвала цифры Наталья Тюгаева.

Инвалиды с соответствующими заболеваниями остаются на обеспечении медикаментами за счет регионального бюджета.