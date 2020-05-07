Главы администраций районов объяснили рост числа зараженных

07.05.2020 | 17:50

В четверг, 7 мая, на совещании в региональном правительстве в режиме видеоконференцсвязи главы администраций районов Пензенской области с высоким уровнем заболевания коронавирусом прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Если исходить из расчета заболевших на 100 000 населения, в Белинском районе 78,6, то есть 18 случаев заражения. Объясните, Николай Иванович», - обратился губернатор Иван Белозерцев к Николаю Дружинину.

«Основная масса - это завезенные: Петербург, Москва. Есть те, кто мог эту инфекцию в больничной сфере подхватить, - 2 случая на подозрении. Остальные - контактные. В основном москвичи приезжали, явных признаков не было, признаки появлялись на третий-четвертый день, и соседи или члены семьи заражались», - рассказал чиновник.

Губернатор подчеркнул, что 18 случаев для Белинского района - это слишком много, надо проявлять жесткость и следить за соблюдением самоизоляции.

Далее глава региона отметил Бессоновский район - там с начала пандемии зарегистрировали 38 случаев заражения.

«Я понимаю, что вы граничите с областным центром, это влияет на ситуацию. Но в Пензе показатель заболевших 61,5 на 100 000 населения, а у вас 66,7 - даже выше», - отметил Иван Белозерцев.

«Основной прирост нам дал сосновский психоневрологический интернат - закрытое предприятие, где находится более 400 пациентов», - объяснил глава администрации района Вячеслав Демичев.

В качестве положительного примера губернатор привел Бековский район, руководителю которого удалось не допустить распространения инфекции - там до сих пор зафиксирован только один заболевший.