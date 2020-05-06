Общество

В День Победы Город Спутник станет участником всероссийской акции

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Близится самый памятный день в истории страны. В особых условиях в этом году День Победы и встречать приходится по-особому. 9 мая Город Спутник присоединится к всероссийской акции: в 19:00 жители всей страны выйдут на балконы, чтобы хором спеть песню «День Победы». Подробности можно узнать на сайте 9мая.мывместе2020.рф.

В Спутнике репетиция акции уже прошла в жилом комплексе «Лазурный». Жители призвали поддержать акцию 9 мая в 19:00.

«Мы вместе несмотря ни на что! Будем петь для себя и для наших ветеранов», - рассказала жительница Спутника Марина Будникова.

В День Победы волонтеры призывают россиян также выставлять в окна фотографии своих героев, чтобы таким образом провести акцию «Бессмертный полк».

Как и планировалось, к 9 Мая в Городе Спутнике будет завершена работа по установке на набережной мемориального комплекса, посвященного 75-летию Великой Победы. Комплекс полностью возведен за счет средств строительного холдинга «Термодом».

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