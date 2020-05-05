Слухи о подкупе родственников умерших в больницах назвали фейком

05.05.2020 | 18:24

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина назвала недостоверной информацию о том, что в больницах подкупают родственников умерших.

«Считаю необходимым опровергнуть очередной фейк. В социальных сетях, в комментариях в последнее время участились случаи распространения откровенно недостоверной информации о том, что «в больницах родственникам умерших от разных болезней предлагают от 20 до 50 тысяч за постановку диагноза и причины смерти COVID-19», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале во вторник, 5 мая.

По ее словам, люди, распространяющие подобные сведения, злонамеренно вводят других в заблуждение, что «подпадает под действие законодательства».

«Доверяйте только проверенным источникам!» - призвала Черемушкина.

По данным на 5 мая в Пензенской области зарегистрировано 569 случаев COVID-19. За последние сутки подтвердилось 30 фактов заражения.

В этот же день стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии. В интернете начали распространяться слухи о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Станцию посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.