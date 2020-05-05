Слухи о подкупе родственников умерших в больницах назвали фейком

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина назвала недостоверной информацию о том, что в больницах подкупают родственников умерших.
«Считаю необходимым опровергнуть очередной фейк. В социальных сетях, в комментариях в последнее время участились случаи распространения откровенно недостоверной информации о том, что «в больницах родственникам умерших от разных болезней предлагают от 20 до 50 тысяч за постановку диагноза и причины смерти COVID-19», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале во вторник, 5 мая.
По ее словам, люди, распространяющие подобные сведения, злонамеренно вводят других в заблуждение, что «подпадает под действие законодательства».
«Доверяйте только проверенным источникам!» - призвала Черемушкина.
По данным на 5 мая в Пензенской области зарегистрировано 569 случаев COVID-19. За последние сутки подтвердилось 30 фактов заражения.
В этот же день стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии. В интернете начали распространяться слухи о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Станцию посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Если бы писали наоборот,то можно "натягивать осла за уши",а здесь какой смысл?