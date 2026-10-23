Популярные народные средства от простуды: польза и риски

Многие россияне во время простуды прибегают к народным средствам лечения, однако доказанной пользы от них нет. Самые популярные разобрала врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

1. Чеснок на шее (в «желтке» от шоколадного яйца Kinder). В капсуле делают небольшие дырки, кладут внутрь дольку чеснока и вешают на шею - больше в качестве профилактики. По словам врача, научных доказательств, что это предотвращает или лечит простуду, нет. «Аллицин (активное вещество) работает при употреблении внутрь, и то данные скромные», - пояснила врач. Зато есть риск раздражения кожи и аллергии.

2. Черная редька с медом. В черной редьке вырезают углубление, кладут туда мед, настаивают, а потом пьют выделившийся сок. «Мед действительно умеренно снижает частоту и силу кашля. А вот сама редька? Клинических исследований на людях почти нет. Есть лабораторные данные о фитонцидах, но доказанной пользы именно от редьки при кашле - нет», - сообщила Зухра Павлова. Зато редька в большом количестве раздражает желудок, ее нужно осторожно употреблять при болезнях щитовидки, почек, сердца и беременности. Мед нельзя маленьким детям, и нужно помнить: на него может быть аллергия.

3. Лимон + мед в чае. «Теплый напиток увлажняет слизистые и облегчает самочувствие. Мед обволакивает горло и действительно способен немного уменьшить кашель. Лимон дает легкую кислотность - может чуть снизить ощущение першения», - описала эффект врач. Она напомнила: вылечить уже начавшуюся болезнь витамином С не получится. В напитке содержится лишний сахар, он способен вызвать аллергию, а его частое употребление может раздражать желудок.

4. Подышать над картошкой (паровая ингаляция). Отваривают картофелины, а потом, дав картофелю немного остыть, накрывшись полотенцем, вдыхают пар. Убедительных доказательств, что это помогает, нет, субъективное облегчение заложенности бывает лишь временным. Зато риски более чем серьезные: можно получить ожоги лица и гортани кипятком и паром.

5. Чай с малиновым вареньем (или просто варенье). «В малине действительно есть салицилаты (родственники аспирина), но в варенье их остается очень мало. Клинических доказательств, что чай с вареньем значимо снижает температуру, нет. Основной плюс: чай - это теплое обильное питье, которое нужно при простуде, плюс легкий потогонный эффект и повышение настроения от сладкого», - пояснила врач. Она подчеркнула: варенье - это в первую очередь десерт, в нем очень много сахара.

6. Парение ног. Горячая вода, расширяя сосуды на ногах, способствует отливу крови от головы, и насморк временно может стать легче. Но доказательств реального влияния на длительность болезни почти нет. Зато есть риски: ожоги при слишком горячей воде и перегрев (при высокой температуре тела). Процедура запрещена при варикозе, беременности, проблемах с сердцем и давлением.

7. Закапывание в нос сока лука, чеснока или алоэ. По словам Зухры Павловой, лук и чеснок не убивают вирусы в носу, а обжигают слизистую и усиливают выделение слизи (нос «пробило», а на самом деле стало хуже). Можно заработать химический ожог, кровотечение, вторичную инфекцию и даже атрофию слизистой. «Алоэ в сыром виде тоже может раздражать. В разбавленном виде в некоторых аптечных спреях бывает увлажняющий эффект, но самодельный сок - нет», - подчеркнула врач.

8. Горчичники. Доказанной пользы от них нет, зато есть риск химических ожогов и дерматита. При температуре их ставить нельзя.

9. Водка с перцем. Алкоголь не уничтожает вирусы, а обезвоживает организм, может подавлять иммунный ответ, дает нагрузку на печень и сердце, взаимодействует с лекарствами. Риски здесь - от усугубления симптомов до аритмий и токсического поражения печени.

10. Йодная сетка. Ее рисуют на груди, шее или пятках. Научных доказательств, что это помогает, нет. Зато вероятны раздражение кожи, аллергия и влияние на щитовидную железу.

Зухра Павлова перечислила, что действительно помогает при простуде: отдых и обильное питье, промывание носа солевыми растворами, жаропонижающие по показаниям и - самое важное - консультация врача.