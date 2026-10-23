24 октября погода порадует жителей Пензенской области

24 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +10...+15. К ночи на воскресенье прогнозируется 0...-5, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные на погоду в Пензенской области продолжит влиять антициклон, поэтому будет ясно и сухо. Температурный режим окажется соответствующим многолетним данным второго осеннего месяца.

В старину подмечали: если до 24 октября продолжается листопад, впереди - тяжелый год, так как погода будет переменчивой.