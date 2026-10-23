В Камешкирском районе открыт проезд по обновленному мосту

Общество

В Камешкирском районе открыт проезд по обновленному мосту
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В Камешкирском районе мост через Озерный пруд открыли для проезда транспорта. Сооружение на 33-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области капитально отремонтировали.

Сейчас завершается обустройство моста, сообщили в региональном минстрое.

Объект привели в нормативное состояние. Полностью закончены работы под сооружением, а также на его проезжей части.

«За время капремонта была выполнена важная трудоемкая работа по замене аварийных ригелей, которые могли негативно повлиять на безопасность автомобильного движения. Также были усилены опоры», - отметили в ведомстве.

Капитальный ремонт моста подразумевал демонтаж старой конструкции и возведение новой. По данным портала госзакупок, стоимость работ составила 99 149 649 рублей.

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