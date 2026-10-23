Над Наровчатом кружит самый большой пассажирский самолет мира

Самый большой пассажирский самолет мира Airbus A380 кружит над Пензенской областью из-за невозможности приземлиться в Москве. Аэропорты столицы закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Airbus A380 принадлежит компании Emirates и летит из Дубая в Домодедово.

По техническим характеристикам он может сесть в считанных аэропортах России.

Самолет вошел в воздушное пространство страны со стороны Казахстана.

В Пензенской области он пролетел над Лопатинским, Шемышейским, Пензенским, Каменским, Нижнеломовским районами и по состоянию на 15:35 пятницы, 23 октября, кружит над Наровчатом.