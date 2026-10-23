Пензенцам предложили опустошить копилки

Общество

Пензенцам предложили опустошить копилки
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В понедельник, 26 октября, в Пензенской области, как и по всей России, стартует акция «Монетная неделя». Жителям региона предлагают избавиться от накопившейся мелочи, обменяв ее на бумажные деньги.

Полученную сумму можно будет положить на свой счет.

Обмен произведут как в банковских отделениях, так и в магазинах - участниках акции. Адреса, по которым можно принести монеты, представлены на сайте монетнаянеделя.рф по ссылке.

Мелочь лучше заранее распределить по номиналу.

Акция продлится до 7 ноября.

«Монетная неделя» проводится в стране регулярно. Так, в 2025-м собрали 107 000 000 монет (486 тонн) на сумму 487 000 000 рублей.

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