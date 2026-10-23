Переправу в селе Грабово пообещали открыть до конца года

Переправу через реку Суру в селе Грабово Бессоновского района отремонтируют и откроют для местных жителей. Об этом заявил врио главы регионального минстроя Александр Гришаев.

Сейчас проезд невозможен: сооружение перекрыто балками. Люди вынуждены добираться окружным путем, преодолевая лишние 60 километров.

«Это не мост, а именно переправа, поскольку она под собой ничего не имеет, не паспортизирована. Это так называемый мост, а на самом деле из подручных материалов сделана переправа. Конечно, если чуть техника потяжелее идет, это очень опасно», - отметил Александр Гришаев во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 23 октября.

Он пояснил, что недавно часть переправы разрушилась, поэтому движение пришлось закрыть.

Врио министра подчеркнул: это муниципальное сооружение, на него нельзя тратить бюджетные средства, «потому что его на бумаге нет».

«Тем не менее мы попросили организацию по ремонту мостов (они заканчивают мост между Лопатином и Камешкиром) передислоцироваться. До конца года они отремонтируют, и переправа заработает», - подвел итог Александр Гришаев.

Переправа, соединявшая микрорайон с населением 400 человек и левобережье, обветшала уже давно. Ее не обследовали с 2016 года - это установила областная прокуратура по итогам проверки после смертельного ДТП в декабре 2023-го. Тогда в реку слетела «Шевроле-Нива», водитель погиб на месте.

Выданное надзорным ведомством предписание осталось без исполнения. Суд признал бездействие властей незаконным.