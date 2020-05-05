Сетевое издание|18+|Вторник|5 мая 2020|18:52
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Общество

В Пензе после смерти фельдшера провели проверку на станции скорой помощи

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В Пензенской области после смерти фельдшера от пневмонии провели внезапную проверку на станции скорой медицинской помощи. Во вторник, 5 мая, учреждение посетила делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, визит организовали по поручению Ивана Белозерцева после того, как в интернете начали распространяться слухи о нехватке на станции средств индивидуальной защиты.

«Для удобства просмотра мы наложили титры на видео, которое снимали телефоном. Распространяемые сведения от имени человека, не работающего на станции более года и проживающего в другом регионе, недостоверны», - пояснила Черемушкина в личном телеграм-канале и опубликовала ролик, снятый во время визита вице-губернатора.

Работник станции рассказал Рябихиной, что костюмы они меняют после каждого вызова: «Сколько есть вызовов - привозим, сдаем, выдают новые».

«На все вызовы эпидемические - строго только в костюмах», - подтвердила его слова одна из коллег.

Другая сотрудница пояснила, что каждое утро на станции проходит планерка, во время которой рассказывается, как правильно снять костюм, чтобы возможные возбудители заболевания остались внутри, и как упаковать его для последующей обработки.

Достаточно на станции и кожных антисептиков и дезсредств. «Мало того, прошли торги, поставка намечается 12 мая. Еще почти годовой запас», - уточнил один из работников станции.

Другой сотрудник спросил у Ларисы Рябихиной, когда будут перечислены выплаты, назначенные по поручению президента всем медикам скорой помощи, работающим с носителями коронавируса. Врачам положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

«Сейчас майские праздники закончатся… Все нормативные документы уже пришли, и в мае за апрель эти выплаты будут произведены», - заверила Лариса Рябихина.

О смерти фельдшера станции скорой помощи стало известно утром 5 мая. Соболезнования семье и близким опубликовал на личной странице в Instagram Иван Белозерцев. Он анонсировал проверки не только на станции, но и во всех больницах.

В комментариях к посту появились многочисленные жалобы на условия работы в системе здравоохранения.

«Иван Александрович, защитите наших медиков! У меня и сын, и сноха на скорой работают! Да, обеспечивают костюмами, но они не успевают сохнуть, мазки не берутся. Мы очень переживаем за их жизнь и здоровье!» - попросила @sorokinalga.

«Все проверим. Найду нарушения - уволю ответственных», - ответил глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какое совпадение! Стоит кому-то из медиков подать голос и развеять сказочные картинки чиновников о красивой и защищённой жизни медиков, так они тут же идут под суд за фейк или внезапно выбрасываются из окон!

Гость||

Обычный злобный комментарий бездельника, которому нечего сказать

Гость||

Нарушений нет...!??

Гость||

Вот показушники,стыдыще вам,проверили они,они сразу новые костюмы достали для проверки нарядили девок ряженых показали все хорошо мол у нас,а как уехали стали старые достирывать и формировать.кого вы обмануть пытаитесь

Гость||

Только и дарят людей по телевизору

Гость||

Дурят

Гость||

Сыкуны медики боятся, что их за правду уволят. Тогда не жалуйтесь работайте!

Гость||

Их не уволят,увольнять уже некого работать некому,они скрывают сколько отвезли с пневмонией уже

Гость||

короче! гульнули в Невежкино...

Гость||

Москва выделяет огромные деньги на эти костюмы,неужели они на камеру будут показывать застиранных по сто раз старые,конечно новые покажут а потом спрячут и опять наденут рванье,а деньги на костюмы уже поделили между гдавврачам

Гость||

Холодильники в моргах работают?

Гость||

Морги закрыли все один оставили,денег нет

Гость||

Показуха!!! Пишем в Генеральную прокуратуру!!! Иначе так и будут дурить народ.

Гость||

Гость писал(a):

один оставили,денег нет
Денег давно нет,но мы держимся...

Гость||

Дарили и будут дурить куда профсоюз ихней хвалёный действие смотрит тоже,купленные все

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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