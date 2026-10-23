Дублер улицы Новоселов в Заре планируют строить 2-2,5 года

Дорога - дублер улицы Новоселов в Заре будет стоить около 2 млрд рублей, сообщил врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Прошел аукцион на проектирование и строительство, сейчас ведутся проектные и подготовительные работы. В 2027 году мы полным ходом начнем, предварительно около 200 млн включено в план, а в целом дорога будет стоить около 2 млрд», - рассказал он во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Дорогу планируется построить за 2-2,5 года.

По словам Александра Гришаева, ездить по дублеру будет быстрее, проще, безопаснее, поскольку он пойдет на развязку на 624-м километре трассы М-5.

«Существующая дорожная сеть несколько не приспособлена для автобусов большого класса. Пришлось существующие дороги чуть расширять на поворотах», - напомнил врио министра.