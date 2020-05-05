В Пензенской области 569 пациентов с подтвержденным COVID-19

05.05.2020 | 18:12

Еще 30 новых случаев. Возраст заболевших коронавирусом от 19 лет до 81 года, среди вновь выявленных - дети 3 и 13 лет. По данным оперативного штаба на 5 мая, в Пензенской области насчитывается 569 пациентов с официально подтвержденным диагнозом COVID-19.

А многие все еще продолжают не верить в существование инфекции, говорят о мировом заговоре или сравнивают ее с рядовой ОРВИ.

Елена Володина в обычной жизни является кардиологом. Прошла переобучение и с 15 апреля практически ежедневно дежурит в так называемой красной зоне областной больницы.

«Вирус есть и довольно тяжелый. Независимо от возраста многие пациенты, которых поражает этот вирус, умирают», - сообщила она.

Пожалуй, опасность новой инфекции до конца осознали только врачи.

«Есть фильмы про эпидемии, мы все смотрели как ужастики. Но сейчас эта беда пришла к нам, и главное, что она незаметная. Казалось бы, был грипп, есть ОРВИ, мы же болеем, ну что подняли такой шум? Правильно? А вот коварство этого заболевания в том, что оно многогранное и, возможно, даже избирательного действия какого-то», - пояснил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Клинические проявления различны, причем легкая форма заболевания иногда очень быстро переходит в тяжелую. Несмотря на чудесную майскую погоду, нарушать режим самоизоляции и много общаться в реальности врачи по-прежнему не советуют.

«Это единственный способ на сегодняшний день остановить вирус. Потому что пока не разработаны ни вакцина, ни лекарственные препараты, чтобы мы могли лечить наших пациентов», - отметила Елена Володина.