У Шемышейки высадили более 4 500 сеянцев сосны

Общество

У Шемышейки высадили более 4 500 сеянцев сосны
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В пятницу, 23 октября, в Шемышейском лесничестве (недалеко от поселка Шемышейка) прошла акция «Сохраним лес».

Специалисты и активисты высадили более 4,5 тыс. штук сеянцев сосны обыкновенной на площади 1 га. Материал вырастили в питомнике в Камешкирско-Лопатинском лесничестве.

Для участников акции провели мастер-класс, где показали, как правильно сажать сеянцы с помощью специального инструмента - «меча Колесова», рассказали в региональном минлесхозе.

Одно из направлений акции «Сохраним лес» - восстановление растительности на местах сильных пожаров.

В пензенских лесничествах на землях лесного фонда предполагается посадить 70 тыс. сеянцев дуба и сосны. Деревья появятся на площади около 40 га.

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