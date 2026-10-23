Монтаж светодиодных елок в Пензе обойдется в 588 300 рублей

Общество

Монтаж светодиодных елок в Пензе обойдется в 588 300 рублей
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В Пензе готовятся украшать город к Новому году. На портале госзакупок уже появилась информация о монтаже 38 светодиодных елочек разной высоты на общую сумму 588 300 рублей.

Речь идет о 10 двухметровых, 10 трехметровых и 18 четырехметровых арт-объектах. Подрядчик должен установить их до 1 декабря.

Для сравнения: в 2025 году монтаж елок обошелся городскому бюджету в 525 172 рубля; в 2024-м - 408 298 рублей. Их ставили на площади Ленина, в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Пензу подготовят к Новому году раньше, чем обычно: областной центр украсят не к 10, а к 1 декабря.

Планируется закупить на средства туристического налога дополнительные украшения, которые создадут праздничное настроение у горожан.

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