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Общество

Иван Белозерцев отреагировал на жалобы родственников медиков

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Во вторник, 5 мая, после того как губернатор Иван Белозерцев сообщил на своей странице в Instagram о смерти фельдшера скорой помощи от пневмонии, посыпались жалобы пользователей на условия работы в системе здравоохранения.

«Иван Александрович, защитите наших медиков! У меня и сын, и сноха на скорой работают! Да, обеспечивают костюмами, но они не успевают сохнуть, мазки не берутся. Мы очень переживаем за их жизнь и здоровье!» - попросила @sorokinalga.

«Все проверим. Найду нарушения - уволю ответственных», - ответил глава региона.

«Я согласна с женщиной. Тоже родственник в скорой работает, и очень опасаемся за его здоровье, человек уже в возрасте. Ситуация там не очень хорошая с обеспечением работников средствами защиты. Пожалуйста, проконтролируйте этот вопрос лично», - обратилась к губернатору пользовательница с ником @darite_krasivo_pnz.

«Обязательно», - отреагировал Иван Белозерцев.

Сообщив о трагедии, он анонсировал масштабную проверку обеспечения медиков средствами защиты на станции скорой помощи и в других больницах.

«Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду», - предупредил губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все проверим
а кто поверит родственники знакомые тех penzainform.ru писал(a):
ответственных

Гость||

Начинаются поиски крайних стрелочников.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

масштабную проверку обеспечения медиков средствами защиты на станции скорой помощи и в других больницах.
и проверку будет производить местный минздрав?

Гость||

Гость писал(a):

Начинаются поиски крайних стрелочников.
Ничего не начинается. И никого не уволят.

Ну что ещё мог ответить губернатор на глупый вопрос.

Гость||

С этого года конкурс в медицинские вузы значительно снизится.

Гость||

Все проверим. Найду нарушения - уволю ответственных», - ответил глава региона.

Работать, кто будет? Работать некому поэтому и жалуются, что перерабатывают, а денег не платят. Платите им по 300тысяч и попробуют только пискнуть эти медики.

Гость||

Гость писал(a):

а денег не платят
что совсем не платят зарплату?

Гость||

Гость писал(a):

Начинаются поиски крайних стрелочников.

Ничего не начинается. И никого не уволят.

Ну что ещё мог ответить губернатор на глупый вопрос.

А кто сказал, что поиски должны увенчаться успехом? У нас главное не результат, а сам процесс.

Гость||

Уважаемые главврачи, обеспечьте, пожалуйста, своих сотрудников адекватными средствами индивидуальной защиты во время вирусной пандемии.

Чтобы медики могли их менять и обрабатывать согласно правилам.

В названные СИЗ не входят самопошитые повязки и простые медмаски.

Спецкостюмы, респираторы (рррф 3), лицевые щитки, спецочки, перчатки. Всё должно быть в достаточном количестве. На каждого медика.

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемые главврачи,
не по адресу свой пук написал

Гость||

05.05.2020 13:37|

Уважаемые главврачи, обеспечьте, пожалуйста, своих сотрудников

С учебника переписал :)

Спустись на землю, ты не кому не нужен!

Гость||

Памаги

Гость||

13.37, вот к главврачу и обратитесь, если понимаете, как должно быть.

Гость||

Спасибо режиму повышенной готовности и самоизоляции за сброд и шатание

Гость||

Я валяюсь, гладут бардюры во дворах, асфальта там лет десять не было, зато теперь будут бардюры

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Имя: Гость
Комментарий:

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