Иван Белозерцев отреагировал на жалобы родственников медиков

05.05.2020 | 12:58

Во вторник, 5 мая, после того как губернатор Иван Белозерцев сообщил на своей странице в Instagram о смерти фельдшера скорой помощи от пневмонии, посыпались жалобы пользователей на условия работы в системе здравоохранения.

«Иван Александрович, защитите наших медиков! У меня и сын, и сноха на скорой работают! Да, обеспечивают костюмами, но они не успевают сохнуть, мазки не берутся. Мы очень переживаем за их жизнь и здоровье!» - попросила @sorokinalga.

«Все проверим. Найду нарушения - уволю ответственных», - ответил глава региона.

«Я согласна с женщиной. Тоже родственник в скорой работает, и очень опасаемся за его здоровье, человек уже в возрасте. Ситуация там не очень хорошая с обеспечением работников средствами защиты. Пожалуйста, проконтролируйте этот вопрос лично», - обратилась к губернатору пользовательница с ником @darite_krasivo_pnz.

«Обязательно», - отреагировал Иван Белозерцев.

Сообщив о трагедии, он анонсировал масштабную проверку обеспечения медиков средствами защиты на станции скорой помощи и в других больницах.

«Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду», - предупредил губернатор.