В Пензенской области капитально отремонтируют еще один детсад

В Пензенской области еще одно дошкольное учреждение ждет капитальный ремонт - детский сад комбинированного вида № 1 в Городище. Он расположен на улице Советской, 21.

По данным портала госзакупок, на работы потратят 54 700 000 рублей.

В здании общей площадью 2 314,7 кв. м необходимо выполнить общестроительные и электромонтажные работы, обновить вентиляцию, пожарную сигнализацию, сети отопления, водоснабжения, канализации.

Работы должны начаться после подписания контракта с исполнителем и завершиться до 31 июля 2027 года, уточняется на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области готовятся к капитальному ремонту 2 дошкольных учреждения - в Нижнем Ломове и Башмакове.