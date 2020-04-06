06.04.2020 | 10:36

По данным на 6 апреля, в Пензенской области коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти человек. Об этом сообщает московский оперштаб в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число заболевших - 32.

В предыдущие двое суток в регионе фиксировались нулевые показатели по COVID-19. 5 апреля уточнялось, что в больницу за минувшие 24 часа поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

3 апреля было зарегистрировано сразу 11 новых случаев заражения коронавирусом. В региональном оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

31 марта в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19. Его смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

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