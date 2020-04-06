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Общество | Еще пять жителей Пензенской области заразились коронавирусом

06.04.2020|10:36
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По данным на 6 апреля, в Пензенской области коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти человек. Об этом сообщает московский оперштаб в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число заболевших - 32.

В предыдущие двое суток в регионе фиксировались нулевые показатели по COVID-19. 5 апреля уточнялось, что в больницу за минувшие 24 часа поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

3 апреля было зарегистрировано сразу 11 новых случаев заражения коронавирусом. В региональном оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

31 марта в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19. Его смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

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Гость|06.04.2020 10:41|

По стране рекорд - 954 за сутки.

Гость|06.04.2020 10:45|

По ...... сказали, что даже в Испании пик ещё не пройден, а у нас это только начало. Даже на плато не вышли.

Гость|06.04.2020 10:45|

14е место по РФ.

Гость|06.04.2020 10:45|

Да ну, а я читала больше, понятно что продолжаете скрывать

Гость|06.04.2020 10:45|

Хватит паниковать!

Стали гораздо больше делать тестов, вот отсюда такие результаты!

Всем здоровья!

Гость|06.04.2020 10:45|

Это прорыв!

Гость|06.04.2020 10:45|

Ну 5 не 55 и это хорошо. На спад пошло

Гость|06.04.2020 10:46|

Церковь пожертвовала миллиард рублей на приобретение аппаратов ИВЛ и пятьсот миллионов рублей на приобретение средст защиты для медработников. Хотелось петь и летать,но...ЭТО БЫЛ СОН.

Как жаль,что бог не заставитсвоих своих проповедников,помочь умирающим стариккам и детям.

Гость|06.04.2020 10:47|

Ну и чооо! Ну хрен на всех. Вам напишут то, что надо написать. Чтобы бараны кошмарились. У меня соседи уже скандалить начали раньше не слышно было. Вот что надо боятся. Бытовые преступления ростут это минимум.

Гость|06.04.2020 10:47|

На какой спад? Почти 1000 по России за сутки! Ну может за счет выходных, конечно...

Гость|06.04.2020 10:47|

О какой паники вы пишите? Нам совершенно На@с@ть! Мы рабочие уже лет 20 как без отпуска и больничного.

Гость|06.04.2020 10:48|

penzainform.ru писал(a):

Об этом сообщает московский оперштаб в своем Telegram-канале
А че же Дина сопли жует?

Почему местные новости узнает из федеральных источников?

Гость|06.04.2020 10:49|

Безбожников просьба успокоиться, Бог что у вас, что у нас один. За языком следите. А ждёт вас Геена огненная, вы туда с радостью рветесь безумные

Гость|06.04.2020 10:49|

penzainform.ru писал(a):

в больницу за минувшие 24 часа поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.
пневмонию диагностировали а где про коронавирус где кто увидел?

Гость|06.04.2020 10:49|

Рабочий, иди работай

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Имя: Гость
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