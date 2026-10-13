На Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1

Общество

На Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1
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Во вторник, 13 октября, на Земле случится еще одна магнитная буря. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она может начаться около полудня и продлиться примерно до 15:00.

Событие будет иметь уровень G1 по 5-балльной шкале (слабый).

С начала октября это уже третья геомагнитная буря. Первая - в диапазоне от G1 до G2 - произошла 4-5-го числа, ее причиной стало воздействие корональной дыры на Солнце.

Вторая - самая сильная, уровня G3 - случилась 10-11 октября. Она была вызвана приходом к планете облаков плазмы, несколькими днями ранее выброшенных в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности.

За сентябрь на Земле произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа.

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