На Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1

Во вторник, 13 октября, на Земле случится еще одна магнитная буря. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она может начаться около полудня и продлиться примерно до 15:00.

Событие будет иметь уровень G1 по 5-балльной шкале (слабый).

С начала октября это уже третья геомагнитная буря. Первая - в диапазоне от G1 до G2 - произошла 4-5-го числа, ее причиной стало воздействие корональной дыры на Солнце.

Вторая - самая сильная, уровня G3 - случилась 10-11 октября. Она была вызвана приходом к планете облаков плазмы, несколькими днями ранее выброшенных в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности.

За сентябрь на Земле произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа.