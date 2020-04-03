03.04.2020 | 11:06

В оперативном штабе объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Пензенской области. По данным на утро пятницы, 3 апреля, зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Таким образом, итоговая цифра - 27.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Уточняется, что новые пациенты в основном возрастные, это мужчины и женщины от 50 лет до 81 года. Одному из заболевших 22, еще двоим - 33 и 37.

Под наблюдением сейчас находятся 4 459 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 4 808 человек (4 411 исследований); в лабораториях лечебной сети - 544 человека (586 исследований).

«Из числа контактных с больными коронавирусной инфекцией, имеющих респираторные симптомы, было протестировано 87 человек (11 сняты с наблюдения с отрицательным результатом по истечении 14-дневного периода)», - добавила Дина Черемушкина.

Она пояснила, что в числе заболевших - как первичные, так и вторичные контактные. Все они были под наблюдением и пристальным вниманием.

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