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Общество | В оперштабе объяснили рост количества заболевших коронавирусом

03.04.2020|11:06
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В оперативном штабе объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Пензенской области. По данным на утро пятницы, 3 апреля, зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Таким образом, итоговая цифра - 27.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Уточняется, что новые пациенты в основном возрастные, это мужчины и женщины от 50 лет до 81 года. Одному из заболевших 22, еще двоим - 33 и 37.

Под наблюдением сейчас находятся 4 459 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 4 808 человек (4 411 исследований); в лабораториях лечебной сети - 544 человека (586 исследований).

«Из числа контактных с больными коронавирусной инфекцией, имеющих респираторные симптомы, было протестировано 87 человек (11 сняты с наблюдения с отрицательным результатом по истечении 14-дневного периода)», - добавила Дина Черемушкина.

Она пояснила, что в числе заболевших - как первичные, так и вторичные контактные. Все они были под наблюдением и пристальным вниманием.

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Гость|03.04.2020 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов
Это логично, что тесты подтвердили, число заболевших выросло.

Гость|03.04.2020 11:16|

А к следующей неделе будет сотня пассажиров маршруток и строителей.

Гость|03.04.2020 11:21|
+2

Пензаинформ, у вас бекэнд уже не тянет, одни 502

Гость|03.04.2020 11:22|

Опять бабка-певунья расстаралась?

Гость|03.04.2020 11:23|

будет, куда мы денемся от этого. "Философически" надо относиться - чему быть того не миновать.

Гость|03.04.2020 11:25|

Да уж как - то у нас в области все слабовато.Чечню вон закрыли хотя там всего 15 заболевших.А нас ввели режим самоизоляции и все на этом и закончилось.Автобусы полные , люди шатаются и с детьми по магазинам и по улицам.Люди наверное у нас все таки не понимают, что происходит.

Гость|03.04.2020 11:25|

Понаехали с заработков

Гость|03.04.2020 11:32|

Вчера никого, сегодня сразу 11. Попридержали денёк и на - тебе!

Гость|03.04.2020 11:33|

и люди возвращаются с соседних регионов домой по месту регистрации,и контактная группа... ничего не поделаешь - логично.

однако будем надеяться, что данный коронованный объект все таки тоже агент вирусной группы, хоть и в короне, и в конце концов должен подчиниться климатическим условиям, и усохнет на апрельском солнце)))

Гость|03.04.2020 11:35|

когда оперштаб даст инфу когда и где 1 больная этот вирус нашла и почему он не передался близким родственникам? И где 2 больная его нашла?

Гость|03.04.2020 11:36|

Гость писал(a):

и люди возвращаются с соседних регионов домой по месту регистрации,и контактная группа... ничего не поделаешь - логично.

однако будем надеяться, что данный коронованный объект все

Вы дурачёк или просто так пьянь?

Гость|03.04.2020 11:36|

Дышите соплями - и никакой другой вирус к вам не подселится.

Гость|03.04.2020 11:38|

Гость писал(a):

Да уж как - то у нас в области все слабовато.Чечню вон закрыли хотя там всего 15 заболевших.А нас ввели режим самоизоляции и все на этом и закончилось.Автобусы полные , люди шатаются и с детьми по магазинам и по улицам.Люди наверное у нас все таки не понимают, что происходит.
Что тебе слабовато, тебе нужно чтоб на улице пачками забирали, штрафовали, загоняли по домам, на работу чтоб не ездили? Сколько ты сам в конуре бетонной выдержишь при работающем отоплении и +15 за окном? Что в магазин нести за продукты платить если у людей нет накоплений и все закредитованы? ОН вчера ничего не сказал об этом, спихнул ответственность на регионы и за сутки уволились 3 губернатора. Отсюда вывод, вот такие гарлопаны как ты либо тролли от власти либо денег немерено и живут в коттеджах за городом.

Гость|03.04.2020 11:43|

на PR в СМИ и на рекламных щитах по городу сколько денег потрачено БЮДЖЕТНЫХ

Гость|03.04.2020 11:45|

На следующей неделе ещё строители выйдут на стройки, в душные офисы...

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Имя: Гость
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