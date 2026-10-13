Из-за ремонта путей изменят расписание пригородных поездов

Общество

Из-за ремонта путей изменят расписание пригородных поездов
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В Пензенской области из-за работ на перегонах Селикса - Леонидовка и Селикса - Пенза-II изменят график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

19 октября поезд № 72397/7232 Саранск-I - Пенза-I - Кузнецк на участке от Заречного до Кузнецка проследует по измененному расписанию: отправление из Саранска - в 17:13, прибытие в Пензу - в 19:37, отправление в 19:39, в Заречный состав придет в 19:50.

Оттуда он отправится в 19:51 и прибудет в Кузнецк в 21:24.

21 и 27 октября тот же поезд пойдет по другому графику на участке Канаевка - Кузнецк. Из Саранска он выйдет в 17:13, в Пензу придет в 19:37, отправится далее в 19:39, в Канаевке будет в 20:25, уйдет в 20:26 и прибудет в Кузнецк в 21:22.

«Временные неудобства сейчас залог более безопасных и комфортных поездок завтра», - отметили в компании.

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