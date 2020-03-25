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Общество | Пензенские загсы продолжают проводить торжественные регистрации брака

25.03.2020|11:48
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Несмотря на активную борьбу с коронавирусом, загсы Пензенской области продолжают работать в обычном режиме и устраивать торжественные регистрации брака для женихов и невест.

Об этом в региональном управлении сообщили в среду, 25 марта.

Не приостановлены и мероприятия по торжественной регистрации рождения ребенка.

Из-за пандемии COVID-19 культурные учреждения области отменили все концерты и спектакли, закрылись Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого, Губернаторский дом и Музей одной картины.

Также приостановлена работа бассейнов, спортивных объектов. Школьников досрочно распустили на каникулы, для студентов организовали дистанционное обучение, в детсадах ввели режим свободного посещения. Кроме того, не проводится плановая госпитализация, диспансеризация и профосмотры населения.

По состоянию на 25 марта в регионе зарегистрировано двое заболевших коронавирусом. Это жительницы Пензы, которые, скорее всего, никогда не контактировали друг с другом.

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Гость|25.03.2020 12:03|

И по скольку там гостей собирается? Надо сразу их на короновирус проверять и на карантин.

Гость|25.03.2020 12:14|

Мрэо закройте?

Гость|25.03.2020 12:38|

Раскатили губу прищепку то дать.

Гость|25.03.2020 12:41|

...Они сыграли свадебку,

И был ей всякий рад,

И шли с коронавирусом

Коленками назад

Гость|25.03.2020 12:49|

Во избежании распространения короновируса со свадьбами и банкетами можно и подождать!Берегите себя и своих близких!

Имя: Гость
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