Губернатор продлил срок действия программы семейного капитала

В Пензенской области продлили срок действия программы регионального семейного капитала. Такое решение принял губернатор Олег Мельниченко.

Мера поддержки молодых семей, установленная с 1 июня в рамках нацпроекта «Семья» и направленная на повышение рождаемости, должна была предоставляться до 31 декабря 2026 года.

По решению главы региона срок передвинут на конец 2027-го.

«Президент России Владимир Владимирович Путин назвал улучшение демографии приоритетной национальной задачей. Возможность улучшения жилищных условий поможет пензенским семьям принять решение о рождении второго ребенка, а в перспективе, возможно, задуматься и о третьем», - отметил Олег Мельниченко.

Право на региональный семейный капитал, то есть 1 миллион рублей, имеют молодые семьи, где с 1 июня этого года родился второй ребенок.

«Меру поддержки могут получить граждане в возрасте до 35 лет включительно, у которых обеспеченность жильем составляет менее 15 кв. метров на каждого члена семьи», - уточнили в областном правительстве.

Деньги можно направить на покупку квартиры, строительство дома, первоначальный взнос либо платеж по ипотеке или на паевой взнос в жилищный кооператив.

Со старта программы было выдано уже 26 сертификатов.