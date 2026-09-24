В районах Пензенской области выявили очаги распространения борщевика

В 2026 году в Пензенской области выявили 5 очагов распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и 18 мест - на землях населенных пунктов и обочинах автомобильных дорог. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В Городищенском районе площадь зарастания составила 24,5 га.

Надзорный орган выдал нарушителям земельного законодательства 9 предписаний и объявил 2 предостережения. Исполнение требований взято на контроль.

За зарастание сельхозугодий инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 20 000 до 50 000 рублей - для граждан, от 50 000 до 100 000 - для должностных лиц, от 400 000 до 700 000 - для юрлиц.

Для борьбы с борщевиком в населенных пунктах и на обочинах дорог Россельхознадзор работает с главами районных администраций и Росавтодором.

Так, в администрации Городищенского, Мокшанского, Нижнеломовского, Наровчатского, Спасского, Камешкирского и Вадинского районов направлены письма с требованием уничтожить борщевик на подведомственных территориях. В Никольском, Городищенском и Камешкирском районах состоялись встречи с чиновниками и местными фермерами.

В поселке Башмаково борщевик Сосновского уже уничтожили. 21 сентября сотрудники Россельхознадзора зафиксировали ликвидацию очага его произрастания на площади 50 кв. м.

Сок борщевика Сосновского содержит вещества, которые при контакте с кожей и последующем воздействии ультрафиолета вызывают химические ожоги.

«Уничтожение опасного растения требует особой осторожности:

- работать следует исключительно в плотной непромокаемой одежде;

- обработку проводить либо ранним утром, либо поздним вечером при минимальной солнечной активности, в пасмурную погоду;

- категорически запрещается использовать триммеры и бензокосы - при скашивании сок разлетается мельчайшими брызгами, легко проникающими сквозь обычную одежду;

- наиболее эффективные методы борьбы - выкапывание корня или точечное применение гербицидов», - рассказали в Россельхознадзоре.