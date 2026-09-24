25 сентября в Пензенской области похолодает на 10 градусов

Общество

25 сентября в Пензенской области похолодает на 10 градусов
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25 сентября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +11...+16 градусов, местами возможны небольшие осадки.

Днем ртутные столбики поднимутся до +13...+18 (24-го числа воздух прогрелся до +28), в большинстве районов пройдет дождь, где-то сильный.

К ночи на субботу прогнозируется +8...+13, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе погоду в Пензенской области будет определять поле повышенного давления.

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