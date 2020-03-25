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Общество | В Пензе закрыли картинную галерею и Губернаторский дом

25.03.2020|10:54
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В Пензенской области учреждения культуры прекратили принимать гостей. Приказ издало региональное министерство культуры и туризма в понедельник, 23 марта.

В соответствии с этим документом приостанавливается допуск посетителей в музеи и учреждения, занимающиеся выставочной деятельностью. Беспрецедентные меры связаны с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, в группе Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого в социальной сети «ВКонтакте» размещен пост о том, что с 24 марта закрыты для посещения сама галерея и Губернаторский дом, а также филиалы - Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.

Еще несколько дней назад сотрудники учреждения культуры принимали посетителей, соблюдая меры личной безопасности и регулярно применяя дезсредства. Однако теперь попасть сюда невозможно.

«О сроках открытия будет сообщено дополнительно», - говорится в посте в соцсети.

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