25.03.2020 | 10:54

В Пензенской области учреждения культуры прекратили принимать гостей. Приказ издало региональное министерство культуры и туризма в понедельник, 23 марта.

В соответствии с этим документом приостанавливается допуск посетителей в музеи и учреждения, занимающиеся выставочной деятельностью. Беспрецедентные меры связаны с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, в группе Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого в социальной сети «ВКонтакте» размещен пост о том, что с 24 марта закрыты для посещения сама галерея и Губернаторский дом, а также филиалы - Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.

Еще несколько дней назад сотрудники учреждения культуры принимали посетителей, соблюдая меры личной безопасности и регулярно применяя дезсредства. Однако теперь попасть сюда невозможно.

«О сроках открытия будет сообщено дополнительно», - говорится в посте в соцсети.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.