В «День призывника» пензенским юношам подарят наручные часы

В Пензе готовятся к «Дню призывника». Традиционная акция будет проводиться ориентировочно в середине ноября. Ее организует областной многофункциональный молодежный центр.

Как правило, в этот день устраиваются празднично-патриотические мероприятия для юношей и их родителей.

В 2026 году в качестве памятного подарка призывникам преподнесут наручные часы.

Молодежный центр планирует приобрести 1 200 штук на общую сумму 4 216 320 рублей. По данным портала госзакупок, часы должны доставить заказчику до 30 октября.

С 1 января этого года в России действует круглогодичный призыв, но отправка в войска проходит в традиционные сроки - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.