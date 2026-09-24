Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути

Общество

Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути
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Работы у храма преподобного Серафима Саровского выходят на финишную прямую, сообщил в четверг, 24 сентября, глава Заречного Алексей Костин.

Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути

Проект благоустройства, получивший название «Свет сквозь сосны», в 2025 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути

«Три четверти пути уже пройдено. Внутри сквера появились извилистые дорожки, уютные навесы, беседки и лавочки, ажурные арки, где будут крепиться качели. Подрядчик приступил к монтажу детских площадок», - написал Алексей Костин в соцсетях.

Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути

Рабочие подготовили основания для фонарей - скоро их установят. На территории также разместят камеры видеонаблюдения.

Благоустройство у храма в Заречном: пройдено три четверти пути

«Идем по графику: все работы завершим до 1 ноября», - добавил глава Заречного.

В июле на территории храма Серафима Саровского открыли 2 памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.

В 2027 году в закрытом городе займутся территорией у департамента образования и зоной отдыха «Лесная».

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