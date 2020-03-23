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Общество | В Пензенской области отменили диспансеризацию и профосмотры

23.03.2020|17:25
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В Пензенской области приостановлены плановая госпитализация, профосмотры и диспансеризация взрослого населения. Об этом в понедельник, 23 марта, на совещании в правительстве сообщил глава регионального управления Роспотрбнадзора Михаил Перекусихин.

Ограничения в медицинских организациях начали действовать с 18 марта в целях обеспечения охраны здоровья людей и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

«Также запрещено посещение пациентов родственниками, введен особый режим обслуживания пациентов службами скорой помощи, изменена маршрутизация пациентов с респираторными симптомами пневмонии», - уточнил Михаил Перекусихин.

Он напомнил, что в числе прочих мер профилактики коронавируса - запрет на проведение массовых мероприятий любой направленности, досрочные каникулы школьников, переход на дистанционное обучение студентов, продление каникул студентам, выехавшим в Китай, максимально возможный перевод госуслуг в электронную форму, а также контроль за прибывающими в область гражданами.

По состоянию на 23 марта в Пензенской области тесты на вирус COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды. По-прежнему в регионе только один подтвержденный случай заболевания.

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Гость|23.03.2020 17:30|

А Андрей дурачек субботник объявил.

Гость|23.03.2020 17:32|

Мэр сказал всем на субботник !

Гость|23.03.2020 17:33|

Что даже приписывать не будут? Для этого же не важно карантин или нет

Имя: Гость
Комментарий:

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