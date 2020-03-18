18.03.2020 | 11:12

В Заречном уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководителя МУ ФМБА № 59 Людмилу Куликову, в период с 9 по 15 марта ОРВИ выявили у 404 жителей закрытого города, грипп - у 8.

Всего с начала эпидсезона-2019/2020 зафиксировано 6 905 случаев респираторных вирусных инфекций (из них 4 264 - у пациентов до 14 лет) и 201 - гриппа (из них 144 - у детей).

Снижение уровня заболеваемости наблюдается по Пензенской области в целом. Так, за минувшую неделю ОРВИ заболело 2 863 человека, гриппом - 9.

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