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Общество | В Заречном снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

18.03.2020|11:12
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В Заречном уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководителя МУ ФМБА № 59 Людмилу Куликову, в период с 9 по 15 марта ОРВИ выявили у 404 жителей закрытого города, грипп - у 8.

Всего с начала эпидсезона-2019/2020 зафиксировано 6 905 случаев респираторных вирусных инфекций (из них 4 264 - у пациентов до 14 лет) и 201 - гриппа (из них 144 - у детей).

Снижение уровня заболеваемости наблюдается по Пензенской области в целом. Так, за минувшую неделю ОРВИ заболело 2 863 человека, гриппом - 9.

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Гость|18.03.2020 11:17|

Это потому что калитку заварили, а если ворота заварят вообще все здоровые будут!

Гость|18.03.2020 11:22|

Гость писал(a):

Гость|18.03.2020 11:17|

Это потому что калитку заварили, а если ворота заварят вообще все здоровые будут!

Главное соль подвозить, чтобы лизали.

Гость|18.03.2020 11:38|

Опять Заречный!?

Гость|18.03.2020 11:40|

Гость писал(a):

Опять Заречный!?
Прославился!Никакого позитива из этого лосятника!

Гость|18.03.2020 11:46|

8.03.2020 11:22|

Гость писал(a):

Гость|18.03.2020 11:17|

Это потому что калитку заварили, а если ворота заварят вообще все здоровые будут!

Главное соль подвозить, чтобы лизали.

Соль слизали с прилавков магазинов, им есть что лизать.

Гость|18.03.2020 12:14|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Опять Заречный!?
Прославился!Никакого позитива из этого лосятника!
Им туда лоси заразу занесут,вот увидите!

Имя: Гость
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