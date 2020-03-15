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Общество | Коронавирус: озвучены результаты анализов семьи госпитализированного пензенца

15.03.2020|21:30
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Анализы членов семьи пензенца, информация о госпитализации которого с подозрением на коронавирус появилась в воскресенье, 15 марта, отрицательные.

Об этом поздним вечером в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Подтвердился ли вирус у находящегося в больнице человека, она не уточнила. Это станет известно в ближайшее время.

Врачи, наблюдающие больного, оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

По данным на 15 марта, в России выявили 63 случая заболевания вирусом COVID-19.

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Гость|15.03.2020 21:53|

penzainform.ru писал(a):

Анализы членов семьи пензенца, госпитализированного в воскресенье, 15 марта, с подозрением на коронавирус, отрицательные.
Завтра члены семьи на работу пойдут, на учебу? А как же инкубационный период?

Гость|15.03.2020 22:00|

Пусть Иван нам на гармони сыграет. Очень хотим. Просим! Просим! Просим!

Гость|15.03.2020 22:00|

Гость писал(a):

Завтра члены семьи на работу пойдут, на учебу? А как же инкубационный период?
никак это дикая буртасия

Гость|15.03.2020 22:01|

А две недели самоизоляции для кого?

Гость|15.03.2020 22:03|

Для тебя. Не появляйся тут больше.

Гость|15.03.2020 22:03|

Все завтра улетаю с этой опасной планеты!

Гость|15.03.2020 22:06|

А я слышала, что положительные анализы. Кому верить?

Гость|15.03.2020 22:07|

Семью так быстро обследовали,а у главного виновника результаты еще не готовы))

Гость|15.03.2020 22:07|

отмените пары в вузах, а

Гость|15.03.2020 22:08|

А я так сейчас пернул, аж глаза защипало у соседки.

Гость|15.03.2020 22:09|

Гость писал(a):

отмените пары в вузах, а
Отменяю!Гуляй!

Имя: Гость
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