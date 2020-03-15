15.03.2020 | 21:30

Анализы членов семьи пензенца, информация о госпитализации которого с подозрением на коронавирус появилась в воскресенье, 15 марта, отрицательные.

Об этом поздним вечером в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Подтвердился ли вирус у находящегося в больнице человека, она не уточнила. Это станет известно в ближайшее время.

Врачи, наблюдающие больного, оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

По данным на 15 марта, в России выявили 63 случая заболевания вирусом COVID-19.

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