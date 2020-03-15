Анализы членов семьи пензенца, информация о госпитализации которого с подозрением на коронавирус появилась в воскресенье, 15 марта, отрицательные.
Об этом поздним вечером в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Подтвердился ли вирус у находящегося в больнице человека, она не уточнила. Это станет известно в ближайшее время.
Врачи, наблюдающие больного, оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.
По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.
По данным на 15 марта, в России выявили 63 случая заболевания вирусом COVID-19.
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penzainform.ru писал(a):Завтра члены семьи на работу пойдут, на учебу? А как же инкубационный период?