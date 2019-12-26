26.12.2019 | 12:37

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, проводит открытую информационную политику и в 2019 году ввела в практику регулярные встречи руководства с населением Пензенской области в шести районах присутствия.

Мероприятия прошли в Вадинском, Колышлейском, Мокшанском и Спасском районах. Их участниками за три месяца стали свыше 250 человек.

На мероприятия были приглашены активисты, руководители общественных объединений, сотрудники служб занятости населения, органов местного самоуправления и администраций районов. Обе стороны обозначили важность подобного диалога и его актуальность.

Представители «Дамате» рассказали об итогах деятельности и о планах на 2020 год, роли компании в экономической и социальной жизни муниципальных образований, количестве созданных рабочих мест и сумме уплаченных налогов.

От жителей поступило более 60 вопросов. Предложения и комментарии касались кадровой политики, работы с молодежью, благоустройства территорий населенных пунктов, продукции под торговой маркой «Индилайт». Также речь шла о создании новых, смежных бизнесов на территории районов. Представители компании «Дамате» дали ответы и разъяснения по всем вопросам.

География деятельности ГК «Дамате» в Пензенской области за последние несколько лет значительно расширилась и охватывает Нижнеломовский, Колышлейский, Вадинский, Мокшанский, Спасский, Наровчатский районы. Компания «Дамате» выступает в роли драйвера, способствует развитию территорий, на которых расположены ее производственные объекты.