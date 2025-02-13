В Пензенской области подтверждено обитание шакалов

13.02.2025 | 08:06

В Лопатинском районе обитает обыкновенный шакал. Встреча с ним местного жителя случилась в минувшие выходные.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области отметили, что это животное не характерно для региона, однако за последние годы шакалов видели в Белинском, Неверкинском, Колышлейском и Малосердобинском районах.

«Обыкновенный шакал - это млекопитающее из семейства псовых, родственник волка. Шакал почти всеяден, он питается разнообразной животной и растительной пищей преимущественно в темное время суток», - добавили в пресс-службе минлесхоза.

В области обитают и другие редкие звери. Так, в Лунинском, Городищенском, Никольском и Колышлейском районах была замечена енотовидная собака.

Также в регионе насчитывается около 20-30 особей рыси, занесенной в Красную книгу. Последний раз следы этого хищника были обнаружены при проведении зимнего учета животных в охотничьих угодьях в Мокшанском районе.