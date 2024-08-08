Пензенцам встречаются насекомые, самки которых съедают самцов

08.08.2024 | 14:55

Сразу в двух местах, в областном центре и селе Засечном Пензенского района, появились довольно редкие для региона насекомые - богомолы.

Сотрудники областного центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) заметили двух богомолов. Фото одного из них размещено на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

«Этих насекомых можно назвать одними из самых интересных созданий нашей планеты. Внешне богомолы похожи на гостей из других галактик. Образ жизни насекомых также поражает и удивляет людей. Самки богомолов съедают самцов сразу после брачных игр», - рассказывается в посте, посвященном этим гостям лечебного заведения.

Автор указывает, что обычные места обитания богомолов - тропики и субтропики, а для Пензы они редкость.

Еще одного богомола удалось снять жителю Засечного: хищное насекомое сидело на окне его квартиры.

«Я тоже сегодня его видела точно такого же», - написала в комментариях жительница города Белинского.

Фото № 2 «Просто Пенза».