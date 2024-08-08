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Из жизни

Пензенцам встречаются насекомые, самки которых съедают самцов

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Сразу в двух местах, в областном центре и селе Засечном Пензенского района, появились довольно редкие для региона насекомые - богомолы.

Сотрудники областного центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) заметили двух богомолов. Фото одного из них размещено на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

«Этих насекомых можно назвать одними из самых интересных созданий нашей планеты. Внешне богомолы похожи на гостей из других галактик. Образ жизни насекомых также поражает и удивляет людей. Самки богомолов съедают самцов сразу после брачных игр», - рассказывается в посте, посвященном этим гостям лечебного заведения.

Автор указывает, что обычные места обитания богомолов - тропики и субтропики, а для Пензы они редкость.

Пензенцам встречаются насекомые, самки которых съедают самцов

Еще одного богомола удалось снять жителю Засечного: хищное насекомое сидело на окне его квартиры.

«Я тоже сегодня его видела точно такого же», - написала в комментариях жительница города Белинского.

Фото № 2 «Просто Пенза».

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Источник — фото № 1 ПОКЦ СВМП
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