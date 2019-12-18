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Общество | В Пензе ПАО «Т Плюс» заменит около пяти километров теплотрасс

18.12.2019|16:32
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До 20 декабря в филиалах ПАО «Т Плюс» должна быть полностью завершена инвентаризация участков тепловых магистралей. Результаты проверки во всех городах показали, что в охранной зоне тепловых сетей размещены парковки, детские игровые комплексы, остановочные павильоны. Об этом и многом другом в ходе итоговой пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Проверку начали после трагедии на улице Аустрина, когда на площадке перед магазином рядом с проезжей частью автомобиль провалился в яму, образовавшуюся в результате коммунальной аварии.

«Мы сейчас все эти случаи подняли, вышли на владельцев, вышли на муниципалитеты с однозначным требованием убрать. Подключили прокуратуру и все силовые ведомства. Там объектов таковых не должно быть», - сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В Пензе таких мест в границах трубопроводов выявили 192. Что же касается технического состояния магистралей и предотвращения аварий на них, то проводится целый комплекс мероприятий.

«Происходит техническое освидетельствование тепловых сетей, осмотры, опрессовка тепловых сетей. Сетям, которые отработали свой нормативный срок, проводится диагностирование», - пояснил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

В Пензе протяженность магистралей, принадлежащих ПАО «Т Плюс», составляет 150 километров. Ежегодно в летний период проводят работу по обновлению сетевого хозяйства, ремонту.

«Около пяти километров мы в городе Пензе также будем перекладывать», - отметил Андрей Ванин.

К февралю 2020-го окончательно сформируют список улиц, где будут капитально менять участки теплотрасс.

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