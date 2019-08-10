10.08.2019 | 10:50

В Пензе благоустраивают территорию у Спасского кафедрального собора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виктор Кувайцев в пятницу, 9 августа.

Сейчас специалисты обустраивают лестницы и готовят основание под новую детскую площадку.

«Важно, что пространство здесь развивается комплексно. К примеру, идет ремонт и прилегающих улиц - Володарского и Белинского. На последней будет оборудовано 120 парковочных мест», - отметил градоначальник.

Между тем сроки сдачи самого собора, скорее всего, вновь поменяются. Теперь нет уверенности, что его достроят в 2019 году. При этом готовность храма составляет 90-95% (без учета росписи).