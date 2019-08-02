02.08.2019 | 13:54

Сроки сдачи Спасского кафедрального собора, скорее всего, опять переносятся. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу, 2 августа, когда показывал храм гостям из Саратова.

Теперь уверенности в том, что его достроят в 2019 году, нет.

«Сдавать планировали в этом году, но посмотрим, как пойдет... Если бы подрядная организация была наша, завершили бы. Но начинают работать - возникают реальные моменты, где-то что-то не сходится, нужны дополнительные работы», - отметил Иван Белозерцев.

При этом готовность храма составляет свыше 90-95% без учета росписи.

«Меня лично сюда тянет, раз в десять дней пятый год я здесь. Проводим совещания - стройка огромная», - поделился глава региона.

Также он сообщил гостям о том, что когда храм заработает, то повенчанные в нем пары смогут подниматься на колокольню. «Чтобы они могли позвонить в колокола, чтобы Господь Бог сопровождал их жизнь, чтобы дети рождались», - рассказал об идее Иван Белозерцев.