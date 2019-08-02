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Общество | Сроки сдачи Спасского кафедрального собора снова переносятся

02.08.2019|13:54
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Сроки сдачи Спасского кафедрального собора, скорее всего, опять переносятся. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу, 2 августа, когда показывал храм гостям из Саратова.

Теперь уверенности в том, что его достроят в 2019 году, нет.

«Сдавать планировали в этом году, но посмотрим, как пойдет... Если бы подрядная организация была наша, завершили бы. Но начинают работать - возникают реальные моменты, где-то что-то не сходится, нужны дополнительные работы», - отметил Иван Белозерцев.

При этом готовность храма составляет свыше 90-95% без учета росписи.

«Меня лично сюда тянет, раз в десять дней пятый год я здесь. Проводим совещания - стройка огромная», - поделился глава региона.

Также он сообщил гостям о том, что когда храм заработает, то повенчанные в нем пары смогут подниматься на колокольню. «Чтобы они могли позвонить в колокола, чтобы Господь Бог сопровождал их жизнь, чтобы дети рождались», - рассказал об идее Иван Белозерцев.

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Гость|02.08.2019 14:04|

ээээ - вы поторопитесь. Скоро овощехранилища понадобятся.

Гость|02.08.2019 14:04|

Дожили. Даже храм в срок построить не могут. Уже молчу про многоквартирные дома, цирк и т.д.

Гость|02.08.2019 14:05|

penzainform.ru писал(a):

«Меня лично сюда тянет, раз в десять дней пятый год я здесь.
Очередной перл от почетного.

Гость|02.08.2019 14:06|

Цирк номер два, новое здание онкоцентра - три

Гость|02.08.2019 14:07|

Один пиар... Завершенных объектов ноль!

Гость|02.08.2019 14:09|

Еще набережную гостям из Саратова покажите и расскажите про вечные сроки строительства

Гость|02.08.2019 14:09|

ну вот. накрылась медным тазом «топовая территория притяжения».

Гость|02.08.2019 14:10|

Иван Александрович, может быть открою вам тайну, но дети рождаются не от колокольного звона.

Гость|02.08.2019 14:11|

Целое поколение детей выросло, не зная что такое цирк (кроме шапито) - позор. А тут очередную богомольню строят

Гость|02.08.2019 14:12|

Раньше при царе у нас в селе была церковь и кабак, пришли коммунисты, построили дом культуры, школу и больницу, а сейчас опять церковь и кабак.

Гость|02.08.2019 14:13|

Дурачок раскомментировался

Гость|02.08.2019 14:13|

penzainform.ru писал(a):

«Меня лично сюда тянет, раз в десять дней пятый год я здесь. Проводим совещания - стройка огромная», - поделился глава региона.

Так только дурачки говорят.

Гость|02.08.2019 14:15|

Гость писал(a):

Дурачок раскомментировался
эта фраза, выдержка из предвыборной программы Ивана Александровича?

Гость|02.08.2019 14:26|

penzainform.ru писал(a):

Сроки сдачи Спасского кафедрального собора, скорее всего, опять переносятся.
Вот беда, так беда. Как же мы без собора?

Гость|02.08.2019 14:27|

Гость писал(a):

унылое говно
да ты самокритичен, похвально ))

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Имя: Гость
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