Почему компрессор холодильника работает без остановки?

03.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Холодильник стал постоянно работать, компрессор как будто не останавливается. С чем это может быть связано?

Ответ специалиста

Компрессор холодильника может работать в усиленном режиме по нескольким причинам.

Температура

Если в доме жарко, а двери холодильника открываются часто или уплотнительные резинки стали плохо прилегать к корпусу, компрессору нужно больше времени, чтобы достичь нужной температуры.

Конденсатор

Если трубки на задней части устройства сильно покрыты пылью либо холодильник стоит очень близко к стене и отсутствует нужный зазор, идет перегрев, что также приводит к увеличению работы компрессора.

Хладагент

Если хладагента недостаточно, например из-за утечки, компрессор будет функционировать дольше.

Термостат

Если он неисправен, компрессор может работать, даже когда температура в холодильнике уже достигла нужного уровня.

Вентилятор

Он отвечает за распределение воздуха в камерах. При неполадках компрессор станет компенсировать недостаточную циркуляцию.

Также есть вероятность, что неисправен сам компрессор, отчего он и работает дольше.

Для выявления точной причины проблемы и ее устранения лучше всего обратиться к специалисту.