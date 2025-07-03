Почему компрессор холодильника работает без остановки?

Вопрос от интернет-пользователя
Холодильник стал постоянно работать, компрессор как будто не останавливается. С чем это может быть связано?
Ответ специалиста
Компрессор холодильника может работать в усиленном режиме по нескольким причинам.
Температура
Если в доме жарко, а двери холодильника открываются часто или уплотнительные резинки стали плохо прилегать к корпусу, компрессору нужно больше времени, чтобы достичь нужной температуры.
Конденсатор
Если трубки на задней части устройства сильно покрыты пылью либо холодильник стоит очень близко к стене и отсутствует нужный зазор, идет перегрев, что также приводит к увеличению работы компрессора.
Хладагент
Если хладагента недостаточно, например из-за утечки, компрессор будет функционировать дольше.
Термостат
Если он неисправен, компрессор может работать, даже когда температура в холодильнике уже достигла нужного уровня.
Вентилятор
Он отвечает за распределение воздуха в камерах. При неполадках компрессор станет компенсировать недостаточную циркуляцию.
Также есть вероятность, что неисправен сам компрессор, отчего он и работает дольше.
Для выявления точной причины проблемы и ее устранения лучше всего обратиться к специалисту.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀