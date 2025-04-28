Как убрать жвачку, прилипшую к одежде?

28.04.2025 | 13:13

Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок во время прогулки на улице сел на жвачку и испортил любимые штаны. Как можно вернуть одежде прежний вид, чтобы не осталось следов?

Ответ специалиста

Жвачка, прилипшая к одежде, эффективно удаляется под воздействием холода либо, наоборот, высокой температуры. Ее можно убрать, не оставив следов.

Холод

Приложите к пострадавшему участку кубик льда: жвачка затвердеет, и ее будет легко отделить от ткани неострой стороной ножа или пластиковой картой. Мелкие частицы, оставшиеся после процедуры, нужно аккуратно соскоблить.

Есть и другой метод: вещь кладут в пакет и отправляют в морозильную камеру. После того как одежда замерзнет, жвачка удаляется так же, как и в случае с кубиком льда.

Высокая температура

Для этого способа потребуются кипяток и зубная щетка. Разместите вещь над тазом, раковиной или ванной и начните лить воду на загрязненный участок. Жвачка расплавится и легко поддастся удалению.

Однако стоит учесть, что не все ткани хорошо переносят температуру, поэтому перед началом следует свериться с ярлыком.