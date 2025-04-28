Что такое аудитория и как появилось слово?

28.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Оратор обратился с пламенной речью к аудитории. А что такое аудитория?

Слово родилось в латыни и стало интернациональным, происходит оно от глагола audire, что значит «слышать, слушать».

Аудитория буквально - «место для слушания». В русском и многих других языках так называют, во-первых, помещение, в котором читают (и слушают) лекции, доклады, проводят семинары. Школьники сидят в кабинетах или классах, а студенты обычно в аудиториях.

Во-вторых, аудитория - это сами слушатели лекции, доклада, а также зрители радио- и телепередач. То есть значение латинского audire сохранилось в слове.

А вот созвучные ему «аудит» и «аудитор» понятны не всем, хотя это тоже языковые родственники «аудитории». По-латыни auditus - «слушающий». И аудитором называли в разное время тех, кто слушает по обязанности: ученика, которому поручено выслушивать уроки своих товарищей, чтобы проверить их знания, и судейского чиновника, заседателя, который выслушивает стороны процесса, и, наконец, контролера, финансового инспектора, ревизора: он слушает и проверяет отчеты бухгалтера, иными словами проводит аудит - проверку финансовой деятельности коммерческого предприятия - и выражает мнение о степени ее достоверности.

Знать историю слов полезно, чтобы говорить грамотно!