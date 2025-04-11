Сетевое издание|18+|Суббота|12 апр 2025|00:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Кого называют спонсором и почему?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Во время спортивных состязаний, на выставке и других мероприятиях сегодня принято публично благодарить спонсоров. А кто такой спонсор?

Слово «спонсор» пришло из английского языка, сначала жило в юридической и экономической сфере, а в конце ХХ века вошло в широкое употребление.

У него латинские корни: образовано оно от глагола spondeo, что по-латыни значит «ручаюсь, гарантирую». Поэтому слово «спонсор» и означало первоначально поручителя, гаранта какой-нибудь финансовой операции, например займа.

Однако сегодня спонсором чаще называют человека или организацию, которая финансирует какое-нибудь мероприятие. В общем, «устроитель, попечитель».

Спонсор вкладывается в проект, иногда его сам организует, отвечает за реализацию, причем деньги вернуть не требует.

В чем же выгода спонсора? Он поддерживает мероприятие, а взамен получает рекламу своей деятельности. Известность поможет ему в будущем успешно продать продукцию и получить уже материальную прибыль.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте