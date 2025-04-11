Кого называют спонсором и почему?

11.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Во время спортивных состязаний, на выставке и других мероприятиях сегодня принято публично благодарить спонсоров. А кто такой спонсор?

Слово «спонсор» пришло из английского языка, сначала жило в юридической и экономической сфере, а в конце ХХ века вошло в широкое употребление.

У него латинские корни: образовано оно от глагола spondeo, что по-латыни значит «ручаюсь, гарантирую». Поэтому слово «спонсор» и означало первоначально поручителя, гаранта какой-нибудь финансовой операции, например займа.

Однако сегодня спонсором чаще называют человека или организацию, которая финансирует какое-нибудь мероприятие. В общем, «устроитель, попечитель».

Спонсор вкладывается в проект, иногда его сам организует, отвечает за реализацию, причем деньги вернуть не требует.

В чем же выгода спонсора? Он поддерживает мероприятие, а взамен получает рекламу своей деятельности. Известность поможет ему в будущем успешно продать продукцию и получить уже материальную прибыль.

Понимать значения слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно!