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Ликбез

Что такое плагиат и как появилось слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Изобретение не получило патент, потому что выяснилось - плагиат. А что это такое и как написать слово?

Правильно: плАгИат. А тот, кто занимается плагиатом, - плАгИатор.

По законодательству Российской Федерации плагиаторы за плагиат несут гражданско-правовую и даже уголовную ответственность. Разобраться почему, поможет история слова. Оно восходит к латинскому глаголу plagiare, который означает «грабить». И плагиат, от plagiatus, буквально «похищенный».

Так что плагиат - это воровство, кража, похищение, присвоение плодов интеллектуального труда. Чужие достижения (изобретения, научные открытия, литературные произведения) плагиаторы выдают за свои и хотят незаконно получить славу, деньги или другую выгоду.

Впрочем, проблему воровства интеллектуального труда пытаются искоренить на государственном уровне. Для этого придумали электронную систему с понятным названием «Антиплагиат». Теперь студентам и соискателям научных степеней нужно аккуратно использовать чужие умные фразы: оформлять их как цитаты, в кавычках, с обязательным указанием настоящего автора. А свои мысли излагать грамотно и выразительно!

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