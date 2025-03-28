Как правильно - наружная реклама или наружняя?

28.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Повесим рекламное объявление снаружи - будет у нас наружняя реклама. Или все-таки наружная? Как правильно произнести и написать слово?

Варианты «наружний», «наружняя», «наружнее» неверные.

В этом прилагательном часто допускают ошибку - вероятно, ориентируясь на слово с противоположным значением «внутренний», в котором согласный звук смягчается.

Однако норма гласит: во всех формах прилагательного «наружный» должен звучать твердый [н]. И писать нужно, соответственно, «наружный» (не «наружний»), «наружное» (не «наружнее»). Реклама, находящаяся снаружи, тоже наружная.

Твердый звук сохраняется и в наречии. Читаем инструкцию: лекарство применять наружно, а не наружне.

Язык, конечно, меняется, и разговорный вариант с мягким согласным, может быть, когда-нибудь будет признан нормативным. Так произошло, например, с прилагательным «междугородный»: сегодня в неофициальном, непринужденном общении допускается вариант «междугородний».

Поживем - увидим, но обязательно сверимся со словарем, чтобы говорить и писать грамотно!