«Кисейная барышня» - кого так называют и почему?

26.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать ироническое «тоже мне кисельная барышня». Или «кисейная барышня»? Как правильно и кого это так называют?

«Барышня» - это сокращенный вариант слова «боярышня». Так называли в старину дочек бояр, потом - девиц благородного сословия, а позже - любую девушку.

Никакой связи у барышень с киселем нет, а вот с кисеей есть.

Эту тонкую полупрозрачную ткань сейчас назвали бы, скорее, тюлем. Это сегодня она идет в основном на оконные занавески, а в XVIII-XIX вв. из нее шили женские платья.

Модниц, которые щеголяли в кисее, назвали кисейницами. А в середине XIX века появился устойчивый оборот «кисейная барышня». Придумал его русский писатель Помяловский для изнеженных благородных девиц, не очень образованных, с узким кругозором, плохо представляющих себе реальную жизнь.

Сегодня «кисейная барышня» вовсе не обязательно девушка или женщина - это могут быть и мальчик, и мужчина. Так иронически называют вообще любого человека, изнеженного и робкого, не умеющего справляться с жизненными трудностями.

Будем говорить грамотно и выразительно!