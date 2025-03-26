Сетевое издание|18+|Среда|26 мар 2025|21:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

«Кисейная барышня» - кого так называют и почему?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать ироническое «тоже мне кисельная барышня». Или «кисейная барышня»? Как правильно и кого это так называют?

«Барышня» - это сокращенный вариант слова «боярышня». Так называли в старину дочек бояр, потом - девиц благородного сословия, а позже - любую девушку.

Никакой связи у барышень с киселем нет, а вот с кисеей есть.

Эту тонкую полупрозрачную ткань сейчас назвали бы, скорее, тюлем. Это сегодня она идет в основном на оконные занавески, а в XVIII-XIX вв. из нее шили женские платья.

Модниц, которые щеголяли в кисее, назвали кисейницами. А в середине XIX века появился устойчивый оборот «кисейная барышня». Придумал его русский писатель Помяловский для изнеженных благородных девиц, не очень образованных, с узким кругозором, плохо представляющих себе реальную жизнь.

Сегодня «кисейная барышня» вовсе не обязательно девушка или женщина - это могут быть и мальчик, и мужчина. Так иронически называют вообще любого человека, изнеженного и робкого, не умеющего справляться с жизненными трудностями.

Будем говорить грамотно и выразительно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте