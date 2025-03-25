Как правильно удалять пятна с вещей?

25.03.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как быстро убрать пятно от вина с одежды, чтобы оно не осталось навсегда?

Ответ специалиста

Светлую одежду можно спасти в кратчайшие сроки. Для этого понадобятся соль и прозрачная газировка без красителей. Нужно засыпать след от вина, а затем пропитать лимонадом, после чего потереть вещь. Пятно должно исчезнуть.

Для жирных загрязнений подойдет обыкновенный белый мелок. Если вы затрете им ткань и оставите на 10 минут, то появится шанс отстирать одежду.

Потом вещь стоит просушить на солнце, потому что ультрафиолет также борется со следами.