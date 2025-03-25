Как правильно удалять пятна с вещей?

Вопрос от интернет-пользователя
Как быстро убрать пятно от вина с одежды, чтобы оно не осталось навсегда?
Ответ специалиста
Светлую одежду можно спасти в кратчайшие сроки. Для этого понадобятся соль и прозрачная газировка без красителей. Нужно засыпать след от вина, а затем пропитать лимонадом, после чего потереть вещь. Пятно должно исчезнуть.
Для жирных загрязнений подойдет обыкновенный белый мелок. Если вы затрете им ткань и оставите на 10 минут, то появится шанс отстирать одежду.
Потом вещь стоит просушить на солнце, потому что ультрафиолет также борется со следами.
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