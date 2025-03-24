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Ликбез

«В сорочке родился» - о ком так говорят?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Избежал катастрофы или строгого выговора от начальства, говорят: «в сорочке родился». А почему и что это значит?

Устойчивый оборот живет в языке очень давно. «Сорочка» - синоним «рубашки». А еще сорочками в старину называли и разные пленки, перепонки, в том числе те, которые находятся под скорлупой яйца. Случается иногда, новорожденные появляются на свет с головками, покрытыми тоненькой пленкой. Наши предки считали ее счастливой приметой, а французы и сейчас зовут ее «шапкой счастья».

Об удачливых людях, которых беды обходят стороной, по-русски говорят: «в сорочке (или в рубашке) родился». Теперь это уже не примета, а только поговорка. Похожие есть и в других европейских языках. Французы о счастливчиках говорят: «родился в чепчике», немцы - «принес с собой на свет счастливый чепчик».

Англичане же связали поговорку с другой приметой - дарить новорожденному на счастье серебряную ложку. Поэтому о везунчиках говорят: «родился с серебряной ложкой во рту».

Будем говорить выразительно и грамотно!

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