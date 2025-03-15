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Ликбез

Как убрать неприятный запах из стиральной машины?

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Вопрос от интернет-пользователя

Заметила, что из стиральной машинки стало неприятно пахнуть где-то в районе дверцы. Что делать?

Ответ специалиста

Источником неприятного запаха в стиральной машине зачастую становится резина, примыкающая к барабану. В ней скапливаются вода, остатки порошка, мусор, и если ничего не предпринять, появится плесень.

Чтобы подобной проблемы не было, следует регулярно проверять и чистить обе складки.

Если запах уже появился, многие домохозяйки советуют бороться с ним обычным столовым уксусом (9%). Нужно пропитать салфетку, аккуратно протереть резину внутри и снаружи и оставить на 30 минут.

Спустя полчаса удалите грязь влажной тканью и запустите стирку без вещей, залив в барабан пару ложек уксуса и выставив температуру 60 градусов. Затем вновь протрите складки резины, но уже сухой тряпкой, а далее делайте так каждый раз после работы машинки.

Также не стоит забывать о проветривании: всегда держите дверцу приоткрытой.

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