Что подразумевается под сервисным обслуживанием?

14.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Предлагают купить автомобиль или какое-нибудь сложное техническое устройство и обещают сервисное обслуживание. Что это такое?

Прилагательное «сервисный» – производное от слова «сЕрвис», воспринятого русским языком из английского совсем недавно, в 60-е годы прошлого века. А из французского лет на 200 раньше пришло родственное «сервИз».

Оба уходят корнями в латынь связаны с словом servus («раб, невольник; слуга») и глаголом servire («служить»). В английском и французском языках от старинного значения осталась вторая часть - «служить, служба». Действительно, сервиз - полный набор посуды, которая служит за столом во время еды.

Английское «сервис» (буквально - «обслуживание») превратилось в название сферы услуг. Сейчас говорят «сервис хромает», если недовольны обслуживанием, или «сервис на высоте», когда все хорошо.

Вместе с тем появился оборот «сервисное обслуживание». На первый взгляд он избыточен, ведь «сервис» и есть «обслуживание». Однако ошибки нет: сервисное обслуживание означает получение услуг именно в сервисе, то есть в организации, которая специализируется на обслуживании (ремонте и профилактике) устройств, изготовленных определенной фирмой.

Будем говорить грамотно!