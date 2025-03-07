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Ликбез

Что значит выражение «выдать себя с головой»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хотел что-то скрыть, но выдал себя с головой. Почему именно так, что это значит?

Широко известен оборот «с головы до ног» - он означает «целиком», «полностью». Образ понятен. Но почему, если выдать, то с одной только головой?

Справочники по русской фразеологии еще в середине прошлого века предупреждали: правильно не «выдать с головой», а «выдать головой».

В давние времена словом «голова» обозначали не только домашнее животное, как сейчас, но и человека. В Риме - только свободного. Рабов же, как неимущих и потому бесправных, называли «сине капите», то есть «безголовый».

В Древней Руси был обычай: вор, должник, несостоятельный плательщик поступал в полное распоряжение истца, то есть становился рабом до полного возмещения убытков. Чтобы возместить ущерб, виновного выдавали (или отдавали) головой.

В наше время выражение изменило смысл, в нем появился предлог. Сегодня «выдать с головой» значит «проговориться, выдать тайну - свою или чужую - и тем навлечь на человека неприятности».

Будем говорить грамотно и выразительно!

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